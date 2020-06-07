Новый планшет Huawei лишь на 2% собран из американских комплектующих

В целом, если не считать встроенный 5G-модем, новенький MatePad Pro состоит из 1 411 компонентов, при этом 1 148 из них изготавливаются на территории Японии. 225 компонентов “собираются” на родине компании, в Китае, при этом 225 деталей — это практически 16% от общего числа комплектующих. Что же до “частей”, имеющих американское происхождение, то их в планшете всего 28 единиц или 2% от общего числа комплектующих.

Таким образом, можно увидеть, что хоть китайский техногигант и зависит от США и американских производителей, компания все же мало-помалу уходит от столь незавидного положения. К слову, вместе с разборкой нового планшета, была подсчитана и его себестоимость — цена всех компонентов MatePad Pro составляет 269 долларов.