Новый планшет iPad Pro будет заряжаться через «яблочко» на задней панели

И, если верить данным инсайдеров, это может случиться уже в рамках линейки iPad Pro в 2022 году. Для этого купертиновцы даже проведут небольшой редизайн планшета, увеличив значок «яблочка» на его задней панели.

Именно эта область, в теории, будет служить той точкой, через которую новые iPad Pro будут заряжаться, присоединившись к MagSafe-зарядке.

Из прочих нововведений свежих iPad называются «прокаченная» камера, увеличенная батарея и свежее поколение процессоров. Модель чипа, правда, вызывает вопросы — очень маловероятно, что Apple оснастит планшет хотя бы M1 Pro, не говоря уж о M1 Max. Возможно, для новых iPad Pro будет разработана отдельная модификация SoC.