Новый планшет Motorola получит улучшенный процессор MediaTek

Информация о девайсе появилась в базе Google Play Console. Судя по ней, в основу аппарата ляжет чип с кодовым обозначением MT8183A. Это ни что иное, как модифицированный MediaTek Kompanio 500, который компания создала специально для планшетов.

Он построен с использованием восьми вычислительных ядер, а за обработку графики отвечает интегрированный ускоритель Mali-G72 MP3.

Сообщается, что Moto Tab G70 получит поддержку Wi-Fi 5, а также примерно 9,7-дюймовый 2К-дисплей. Оперативной памяти в новинке ожидается 4 ГБ, постоянной — от 64 до 128 ГБ. При этом работать из коробки новинка будет под управлением Android 11.

О цене точных сведений инсайдеры не предоставили. Сообщается лишь, что продаваться новый планшет Motorola будет в среднем ценовом сегменте.