Новый планшет Realme Pad X получил экономичный процессор Snapdragon 695

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Новый планшет Realme Pad X получил экономичный процессор Snapdragon 695И крайне приятный дизайн
В последние недели Realme активно разогревала публику перед анонсом своего нового планшета. Компания называла устройство «Королём среди Планшетов».
Теперь же девайс был официально представлен. Компания назвала его Realme Pad X. В основу устройства лёг чип Snapdragon 695, который может похвастаться достойной производительностью в своей ценовой категории.
Из прочего можно отметить 11-дюймовый 2K-дисплей новинки, от 4 до 6 ГБ оперативной и от 64 до 128 ГБ постоянной памяти. Планшет поддерживает стилус, который продаётся отдельно по цене в 75 долларов.
Девайс получил аккумулятор на 8340 мАч и быструю зарядку на 33 Вт. Цена Realme Pad X начинается со 195 долларов и доходит до 235 долларов.