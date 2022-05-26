Новый планшет Realme Pad X получил экономичный процессор Snapdragon 695

Теперь же девайс был официально представлен. Компания назвала его Realme Pad X. В основу устройства лёг чип Snapdragon 695, который может похвастаться достойной производительностью в своей ценовой категории.

Из прочего можно отметить 11-дюймовый 2K-дисплей новинки, от 4 до 6 ГБ оперативной и от 64 до 128 ГБ постоянной памяти. Планшет поддерживает стилус, который продаётся отдельно по цене в 75 долларов.