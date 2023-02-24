Новый планшет Samsung Galaxy Tab S9 получит полноценную защиту от воды и пыли. Впервые в серии

В то время, как прочие устройства Samsung имеют рейтинг IP, отсутствие подобной защиты в флагманских планшетах бренда вызывает беспокойство у потребителей. Но уже во II половине 2023 года ситуация может измениться.

Отметим, что хоть подробностей о Galaxy Tab S9 не так много, ожидается, что он будет оснащён дисплеем с эффектом погружения, быстрым процессором и поддержкой фирменного стилуса.

Скорее всего, анонс планшета состоится в августе, в рамках ежегодного мероприятия Galaxy Unpacked. На нём же от корейской компании ждут демонстрации новых складных флагманов — Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5.