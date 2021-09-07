Samsung выпустит мощнейший планшет с процессором-аналогом Apple M1

Так, южнокорейский гигант не только оснастил устройство лучшим дисплеем собственного производства, но также внедрил интересные технологии, призванные показать максимум производительности в сегменте планшетов.

Например, в качестве «основы» в Samsung Galaxy Tab S8 Ultra будет использовать SoC Exynos 2200, сообщает MyDrivers. Его отличительной особенностью должен стать графический процессор AMD и «мощность», которую сравнивают с таковой в iPad Pro с Apple M1. Чип купертиновцев, напомним, также используется в ноутбуках компании, в том числе и в MacBook Pro.

Из прочих характеристик планшета Samsung можно отметить его 14,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор ёмкостью 11500 мАч.

По последним данным, цена устройство составит около 1300 долларов или 95 тыс рублей.