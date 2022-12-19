Новый планшет Xiaomi Mi Pad 6 Pro наконец-то получит полноценный флагманский процессор

Новый планшет Xiaomi Mi Pad 6 Pro наконец-то получит полноценный флагманский процессорВырисовывается более дешёвый конкурент iPad Pro?
После нескольких лет ожиданий, в августе 2021 года Xiaomi представила свой новый планшет — Xiaomi Pad 5. Новое поколение, судя по всему, так долго ждать не придётся — подробности о Pad 6 уже появились в исходном коде MIUI.
Фото: GSMArena
Благодаря некоторым строчкам кода, мы знаем, что кодовое название базового Pad 6 — pipa. При этом работать устройство будет на базе Snapdragon 870. Процессор должен показать себя несколько лучше и без того отличного Snapdragon 860, который используется в предшественнике.
Но куда интереснее Xiaomi Pad 6 Pro. Кодовое название модели — liuqin, а в его основе лежит топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. Помимо этого известно, что девайс получит AMOLED-дисплей с разрешением 2880 x 1880 пикселей и частотой обновления 120 Гц.
По данным инсайдеров, новые планшеты Xiaomi стоит ждать в первой половине 2023 года. При этом ни о цене, ни о более точных сроков релиза пока не сообщается.