Новый планшет Xiaomi Mi Pad 6 Pro наконец-то получит полноценный флагманский процессор

Благодаря некоторым строчкам кода, мы знаем, что кодовое название базового Pad 6 — pipa. При этом работать устройство будет на базе Snapdragon 870. Процессор должен показать себя несколько лучше и без того отличного Snapdragon 860, который используется в предшественнике.

Но куда интереснее Xiaomi Pad 6 Pro. Кодовое название модели — liuqin, а в его основе лежит топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1 от Qualcomm. Помимо этого известно, что девайс получит AMOLED-дисплей с разрешением 2880 x 1880 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

По данным инсайдеров, новые планшеты Xiaomi стоит ждать в первой половине 2023 года. При этом ни о цене, ни о более точных сроков релиза пока не сообщается.