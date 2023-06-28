Ноутбуки и планшеты
08:59, 28 июня 2023
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Новый российский ноутбук потянет даже Cyberpunk 2077 на встроенной графике

Потому что у него не российский процессор

Шпионерия раздобыла немного подробностей о будущем ноутбуке российского бренда Unchartevice. Ранее он был преимущественно известен тем, что выпускал модели на Astra Linux.

Судя по утечке, это будет самый мощный и современный ноутбук, когда-либо выпускавшийся российскими брендами. Он получит наиболее современный на сегодняшний день процессор Ryzen 7 7840U и графику Radeon 780M.

Приятно удивляет и оперативная память с внутренним накопителем — 32 и 512 ГБ соответственно.

Вообще, такое железо способно потянуть самые современные игры. Например, тот же Cyberpunk 2077, судя по YouTube-тестам, вполне запускается в FullHD-разрешении.

Из интересного также можно отметить, что Ryzen 7 7840U, используемый в ноутбуке, лежит в основе пока что главного конкурента Steam Deck — Asus ROG Ally.

К сожалению, инсайдер не раскрыл дополнительных подробностей об устройстве. В том числе мы не знаем, сколько оно будет стоит и как скоро стоит ждать анонса.

Источник:Ferra
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