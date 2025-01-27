Новый самый дешевый iPad не получит поддержку ИИ Apple Intelligence

По данным инсайдеров, устройство оснастят чипом A16, который используется в iPhone 14 Pro и iPhone 15. Этот процессор поддерживает лишь базовые функции, но не совместим с Apple Intelligence, которая требует A17 Pro и 8 ГБ оперативной памяти, как в iPad mini.

Ранее Марк Гурман из Bloomberg заявлял, что iPad 11 будет работать на A17 Pro с 8 ГБ ОЗУ, но новый источник указывает на использование A16 с 6 ГБ оперативной памяти. Это ставит под сомнение возможность работы Apple Intelligence на устройстве.

Если информация подтвердится, Apple либо ограничит функциональность iPad 11, либо предложит разные конфигурации с поддержкой искусственного интеллекта.

Анонс устройства ожидается в марте или апреле 2025 года. Вместе с планшетом Apple планирует выпустить обновлённый Magic Keyboard.