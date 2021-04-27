Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 13:15
Новый Windows-ноутбук на мобильном процессоре от Samsung рассекретили накануне анонса
И, судя по всему, нас ждёт неплохой аппарат за свою цену
Уже завтра, 28 апреля, состоится очередная презентация Unpacked. На ней Samsung наконец-то покажет свои новые ноутбуки. Об одной из них — Windows-ноутбуке на мобильном процессоре от Qualcomm — стало известно накануне анонса.
Так, Galaxy Book Go получит чип Snapdragon 7c в качестве основы. При этом также лэптоп оснастят 14-дюймовым HD-дисплеем и поддержкой LTE. Работать девайс будет на Windows 10.
Оперативной памяти в новинке будет немного — всего 4 ГБ. При этом объём постоянной также оставляет желать лучше — её установят 128 ГБ. Последнее, правда, можно исправить, так как ноутбук будет поддерживать карты памяти ёмкостью до 1 ТБ.
Зато взамен не самых впечатляющих характеристик, Samsung приготовила приятный сюрприз с ценой. Если верить Gizmochina, то новенький Galaxy Book Go будет стоить всего 450 евро (40,7 тыс рублей).