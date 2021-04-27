Новый Windows-ноутбук на мобильном процессоре от Samsung рассекретили накануне анонса

Так, Galaxy Book Go получит чип Snapdragon 7c в качестве основы. При этом также лэптоп оснастят 14-дюймовым HD-дисплеем и поддержкой LTE. Работать девайс будет на Windows 10.

Оперативной памяти в новинке будет немного — всего 4 ГБ. При этом объём постоянной также оставляет желать лучше — её установят 128 ГБ. Последнее, правда, можно исправить, так как ноутбук будет поддерживать карты памяти ёмкостью до 1 ТБ.

Зато взамен не самых впечатляющих характеристик, Samsung приготовила приятный сюрприз с ценой. Если верить Gizmochina, то новенький Galaxy Book Go будет стоить всего 450 евро (40,7 тыс рублей).