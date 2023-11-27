Новый Xiaomi RedmiBook 16" выйдет совсем скоро. Вот его характеристики

Лу Вейбинг, президент Xiaomi Group, поделился интересными подробностями об устройстве. Так, RedmiBook 16 оснастят процессором Intel Core i5-13500H, что обещает высокую производительность и энергоэффективность.

Но это не все: ноутбук также получил флагманскую оперативную память LPDDR5 со скоростью 6400 МТ/с, что гарантирует молниеносную скорость работы.

Ключевым моментом в дизайне RedmiBook 16 является его система охлаждения. С двумя мощными вентиляторами и двумя 8-миллиметровыми тепловыми трубками, ноутбук обещает оставаться прохладным даже при интенсивной работе.

Это идеальный выбор для тех, кто ищет надежность и производительность.

Xiaomi также анонсировала поддержку технологии Xiaomi HyperOS Connect, что делает RedmiBook 16 еще более привлекательным для фанатов бренда. Ожидается, что презентация новинки состоится 29 ноября.