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NVIDIA готовит видеокарту GeForce GTX 1650 для игровых ноутбуков среднего класса

Сроки выхода пока неизвестны

Компания NVIDIA готовит видеокарту GeForce GTX 1650 для игровых ноутбуков среднего класса. Об этом свидетельствует информация, которой поделился таиландский блогер Tum Apisak, известный регулярными утечками.

Он привёл скриншот с описанием характеристик ноутбука на базе GeForce GTX 1650 и процессора Intel Core i7-9750H. По данным источника, графика GeForce GTX 1650 получит частоту графического процессора 1395 МГц, частоту памяти 8000 МГц, при отом объём видеопамяти составляет 4 ГБ.

Как ожидается, мобильная GeForce GTX 1650 станет доступна значительно позднее настольной версии GeForce GTX 1650, чей релиз ожидается в апреле. Можно лишь предположить, что анонс состоится перед выставкой выставке Computex 2019, которая пройдёт в Тайбэе с 28 мая по 1 июня.

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