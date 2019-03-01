Компания NVIDIA готовит видеокарту GeForce GTX 1650 для игровых ноутбуков среднего класса. Об этом свидетельствует информация, которой поделился таиландский блогер Tum Apisak, известный регулярными утечками.
Он привёл скриншот с описанием характеристик ноутбука на базе GeForce GTX 1650 и процессора Intel Core i7-9750H. По данным источника, графика GeForce GTX 1650 получит частоту графического процессора 1395 МГц, частоту памяти 8000 МГц, при отом объём видеопамяти составляет 4 ГБ.
Как ожидается, мобильная GeForce GTX 1650 станет доступна значительно позднее настольной версии GeForce GTX 1650, чей релиз ожидается в апреле. Можно лишь предположить, что анонс состоится перед выставкой выставке Computex 2019, которая пройдёт в Тайбэе с 28 мая по 1 июня.