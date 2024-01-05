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Ноутбуки и планшеты
21:35, 05 января 2024
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NVIDIA представила новую видеокарту RTX 5880 ADA

На 22% меньше ядер CUDA

NVIDIA на официальном сайте представила свой новейший графический процессор для рабочих станций под названием RTX 5880 ADA. В сравнении с предшественником, RTX 6000 ADA, этот GPU обладает на 22% меньшим количеством ядер CUDA.

NVIDIA представила новую видеокарту RTX 5880 ADA

© Ferra.ru

RTX 5880 ADA сохраняет конфигурацию с 48 ГБ памяти на 384-бит, но использует урезанный графический процессор AD102 с 14 080 ядрами CUDA, в то время как у RTX 6000 ADA их было 18 176. Кроме того, ядра Tensor сократились с 568 до 440.

Также, согласно параметрам, оцениваемая производительность видеокарты в одинарной точности составляет 69,3 TFLOPS, что на 24% ниже, чем у RTX 6000 ADA — 91,1 TFLOPS.

NVIDIA представила новую видеокарту RTX 5880 ADA
© NVIDIA
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