NVIDIA представила новую видеокарту RTX 5880 ADA

RTX 5880 ADA сохраняет конфигурацию с 48 ГБ памяти на 384-бит, но использует урезанный графический процессор AD102 с 14 080 ядрами CUDA, в то время как у RTX 6000 ADA их было 18 176. Кроме того, ядра Tensor сократились с 568 до 440.

Также, согласно параметрам, оцениваемая производительность видеокарты в одинарной точности составляет 69,3 TFLOPS, что на 24% ниже, чем у RTX 6000 ADA — 91,1 TFLOPS.