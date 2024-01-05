NVIDIA представила новую видеокарту RTX 5880 ADA

21:35, 05 января 2024
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NVIDIA представила новую видеокарту RTX 5880 ADAНа 22% меньше ядер CUDA
NVIDIA на официальном сайте представила свой новейший графический процессор для рабочих станций под названием RTX 5880 ADA. В сравнении с предшественником, RTX 6000 ADA, этот GPU обладает на 22% меньшим количеством ядер CUDA.
© Ferra.ru
RTX 5880 ADA сохраняет конфигурацию с 48 ГБ памяти на 384-бит, но использует урезанный графический процессор AD102 с 14 080 ядрами CUDA, в то время как у RTX 6000 ADA их было 18 176. Кроме того, ядра Tensor сократились с 568 до 440.
Также, согласно параметрам, оцениваемая производительность видеокарты в одинарной точности составляет 69,3 TFLOPS, что на 24% ниже, чем у RTX 6000 ADA — 91,1 TFLOPS.
Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
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