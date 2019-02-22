NVIDIA выпустила быструю графику GeForce MX250 и MX230 для тонких и компактных ноутбуков

Компания NVIDIA без особого шума и фанфар представила новую графику для тонких и компактных ноутбуков. Модели GeForce MX230 и MX250 приходят на смену GeForce MX130 и MX150.

Ожидать большого прироста в быстродействии не стоит, поскольку они по прежнему базируются на архитектуре Pascal и не перешли на Turing с её новым уровнем производительности.

Полные характеристики ускорителей пока не раскрыты. Помимо архитектуры Pascal, отмечается лишь, что видеокарты поддерживают видеопамять GDDR5 и режим Boost для повышения производительности. Также NVIDIA отметила, что MX250 и MX230 в 3,5 и 2,6 раза быстрее интегрирванной графики в играх и при работе с фото- и видеоконтентом.

В ближайшее время можно ожидать появление ноутбуков с GeForce MX230 и MX250.