Обнаружены цели американских разведывательных беспилотников около Крыма

Американские разведывательные беспилотники RQ-4 Global Hawk совершают регулярные полёты вблизи российских границ. Об причинах этих полётов рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский изданию РИА Новости.

Эксперт отметил: «Практически каждый день вблизи Калининградской области и в районе Крыма летают разведывательные беспилотники Global Hawk. Американцы мечтают, что мы включим свои комплексы С-400 в боевой режим. Но никак не дождутся и поэтому снимают параметры РЛС радиолокационных систем дежурного режима, чем пока удовлетворяются».

В мае стало известно, что дальний американский беспилотник RQ-4 Global Hawk в течение пяти часов летал от западной оконечности Крыма до Туапсе.