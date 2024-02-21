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Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 21 февраля 2024, 07:14
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Обновленные ноутбуки Acer Swift получили чип AMD 8040 с поддержкой Ryzen ИИ

Новейшие технологии в ноутбуках — это всегда хорошо
Acer представила два новых ноутбука на базе процессоров AMD Ryzen 8040 — Swift Edge 16 и Swift Go 14.

Оба устройства ориентированы на использование искусственного интеллекта благодаря наличию выделенных нейронных процессоров (NPU) в чипах. Это делает их идеальными для выполнения задач, связанных с ИИ, таких как PurifiedVoice и PurifiedView.

Swift Edge 16 предлагает высокую производительность при сохранении портативности. Он оснащен 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением WQXGA, до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 2 ТБ накопителя PCIe 4.0 SSD. Весит он всего 2.71 фунта.

Swift Go 14 — более компактная версия, но тоже мощная. Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 9 8945HS и до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Даже несмотря на свой компактный размер, он поддерживает Wi-Fi 6E и имеет батарею до 65 Вт*ч.

Оба ноутбука обеспечивают безопасность благодаря модулю безопасности Microsoft Pluton, встроенному непосредственно в процессор.

Acer Swift Edge 16 поступит в продажу в марте по цене от $1300, а Swift Go 14 — в апреле, начиная с $700.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
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#ACER
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#ноутбук