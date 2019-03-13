Объявлена российская цена кожаного премиального планшета-трансформера HP Spectre Folio

Корпус HP Spectre Folio отделан натуральной кожей с декоративным швом и рублеными краями. При этом кожа действует как естественный шарнир. На российском рынке HP Spectre Folio доступен в цвете «бордо».

HP Spectre Folio в конфигурации с 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ на SSD и процессором Intel Core i5 восьмого поколения доступен для покупки по цене 159 990 рублей.

Устройство оснащается 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), процессорами до Intel Core i7 (i7-8500Y). Аккумулятор обеспечивает 21 час автономной работы. Клавиатура обладает подсветкой, стилус идёт в комплекте.