Объявлена российская цена ноутбука Huawei MateBook 13

Ноутбук оснащается 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2160 x 1440 пикселей, соотношением сторон 3:2 и тонкими рамками толщиной 4,4 мм. В кнопку включения встроен сканер отпечатков пальцев. Размеры составляют 286 х 211 х 14,9 мм, а вес — 1,28 кг. Возможности подключения включают два порта USB Type-C и 3,5-мм разъём.

Технология Huawei Share 3.0 обеспечивает быструю передачу контента между смартфонами и ноутбуком — на скорости до 30 МБ/с. Она позволяет по беспроводному интерфейсу NFC напрямую быстро передавать фотографии и видео между устройствами Huawei. Функция доступна для смартфонов Huawei и Honor с оболочкой EMUI версии 9.0 и выше.