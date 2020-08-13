Объявлена стоимость нового ноутбука Huawei с процессором AMD Ryzen

MagicBook 14 SE оснащен 14-дюймовым экраном с разрешением 1920x1080 пикселей. Сердцем ноутбука выступил четырёхъядерный процессор AMD Ryzen 5 3500U. Новинка получила встроенную графику Radeon RX Vega 8, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, а также SSD-накопитель на 256 ГБ. Аккумулятор MagicBook 14 SE имеет емкость в 56 Втч, благодаря чему, зарядив ноутбук, пользователи могут смотреть видео в разрешении 1080p порядка 9,5 часов, тогда как при использовании для работы с текстовыми документами время автономной работы возрастает до 10 часов. Стоит отметить, что в комплекте с MagicBook 14 SE идет блок питания, который заряжает ноутбук с 0% до 46% всего за полчаса.

Компания оценила ноутбук в 475 долларов или приблизительно 34,8 тыс рублей. По предварительным данным, продажи новинки начнутся уже 15 августа.