Объявлены российские цены на недорогой планшет Samsung с поддержкой стилуса

Напомним, что устройство представляет из себя недорогой планшет в тонком металлическом корпусе и имеющим поддержку фирменного “электронного пера” S Pen, который идет в комплекте. Работает устройство на базе фирменного процессора Exynos 9611, имеет 10,4-дюймовый IPS-экран с разрешением 2000 х 1200 пикселей. Основная камера одинарная, на 8 Мп, но при этом есть и фронтальный модуль на 5 Мп. Оперативной памяти в планшете 4 ГБ, постоянной от 64 до 128 ГБ, а емкость аккумулятора равняется 7 040 мАч — этого должно хватить примерно на 13 часов автономной работы, если верить словам производителя.