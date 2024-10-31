Объявлены российские цены на новые MacBook с процессорами Apple M4

Обновленный iMac теперь работает на чипе M4, что повышает энергоэффективность и производительность до 1,7 раз в повседневных задачах и до 2,1 раза в высокопроизводительных задачах по сравнению с M1. Моноблок доступен в семи цветах и оснащен 12-мегапиксельной камерой. Его стоимость начинается от 154 546 рублей.