Объявлены российские цены на первый ноутбук Honor

Компания Huawei объявила о скором выпуске в России первого ноутбука под брендом Honor. Он называется Honor MagicBook и предлагается в двух версиях с процессорами Intel и AMD Ryzen.
Ноутбук оснащается 14-дюймовым дисплеем, который может раскрываться на 180 градусов, и занимает 81% площади корпуса. MagicBook весит 1,47 кг (1,45 кг для Ryzen Edition), а его размеры составляют 323х221х15,8 мм.
Заявленное время автономной работы достигает 12 часов в режиме просмотра видео 1080p или веб-серфинга. Предусмотрено четыре динамика с поддержкой звука Dolby Sound. Версия ноутбука с процессором Intel оснащена встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев.
Модель с Intel базируется на четырёхъядерном процессоре восьмого поколения Intel Core i5-8250U, графике NVIDIA GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти GDDR5, 8 ГБ оперативной памяти.
MagicBook с AMD получил четырёхъядерный процессор поколения AMD Ryzen 5 2500U и графическую систему Radeon Vega8, оперативную память типа DDR4-2400 объёмом 8 ГБ.
В России ноутбуки Honor MagicBook 14 в версиях Intel и AMD Ryzen будут доступны в цвете космический серый по рекомендованной розничной цене 69 990 и 49 990 рублей соответственно. Новинки появятся в продаже 25 апреля, а предзаказ ноутбуков доступен с 15 апреля 2019 года.