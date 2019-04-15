Объявлены российские цены на первый ноутбук Honor

Компания Huawei объявила о скором выпуске в России первого ноутбука под брендом Honor. Он называется Honor MagicBook и предлагается в двух версиях с процессорами Intel и AMD Ryzen.

Ноутбук оснащается 14-дюймовым дисплеем, который может раскрываться на 180 градусов, и занимает 81% площади корпуса. MagicBook весит 1,47 кг (1,45 кг для Ryzen Edition), а его размеры составляют 323х221х15,8 мм.

Заявленное время автономной работы достигает 12 часов в режиме просмотра видео 1080p или веб-серфинга. Предусмотрено четыре динамика с поддержкой звука Dolby Sound. Версия ноутбука с процессором Intel оснащена встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальцев.