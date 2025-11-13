Объявлены российские цены нового 12″ планшета Infinix Xpad 20 Pro

Опубликовано 13 ноября 2025, 14:491 мин.
Объявлены российские цены нового 12″ планшета Infinix Xpad 20 Pro2К-дисплей, четыре динамика и аккумулятор на 8 000 мАч
Infinix объявила о выходе в России нового планшета XPAD 20 Pro. Устройство получило 12-дюймовый дисплей с разрешением 2К и частотой обновления 90 Гц. Экран оснащён технологией защиты зрения, снижающей нагрузку при длительном использовании.
© Infinix
За производительность отвечает процессор MediaTek Helio G100 Ultimate. Планшет поддерживает синхронизацию со смартфонами и ноутбуками, что позволяет работать сразу на нескольких экранах и быстро обмениваться файлами.
Модель оснащена четырьмя стереодинамиками, фронтальной камерой на 5 Мп и основной на 8 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 8 000 мАч. Поддерживается SIM-карта.
XPAD 20 Pro оснащён ИИ-инструментами, включая перевод и грамматическую коррекцию, а также голосовым помощником Folax. Поддерживается родительский контроль через Google Family Link.
Планшет представлен в сером и голубом цветах и доступен в версиях 8+128 ГБ за 18 999 рублей и 8+256 ГБ за 20 999 рублей.