Объявлены самые покупаемые букридеры (электронные книги) в России за 2025 год

Согласно данным AliExpress СНГ

Аналитики AliExpress СНГ подвели итоги первых восьми месяцев 2025 года и назвали модели электронных книг, которые чаще всего покупали в России. Рейтинг составлен на основе числа заказов, оформленных через платформу. В списке оказались устройства от Meebook, MOMOMO, BIGME, KOBO и Kindle.