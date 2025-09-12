Объявлены самые покупаемые букридеры (электронные книги) в России за 2025 год

Объявлены самые покупаемые букридеры (электронные книги) в России за 2025 годСогласно данным AliExpress СНГ
© Bigme
Likebook Meebook M6 — компактный ридер с 6-дюймовым экраном E-Ink Carta HD плотностью 300 ppi. Он оснащен регулируемой подсветкой и темным режимом, имеет 32 ГБ встроенной памяти и поддержку карт microSD до 512 ГБ. Работает устройство на Android с доступом к Google Play, процессор четырехъядерный, оперативной памяти 3 ГБ. Есть Wi-Fi, Bluetooth и аккумулятор на 2200 мАч.
MOMOMO — модель с 8-дюймовым цветным сенсорным экраном. Оснащена 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, поддерживает карты памяти. Чтение возможно с регулировкой яркости, размера шрифта и межбуквенного интервала, страницы перелистываются сенсорно.
Likebook Meebook M7 имеет экран 6,8 дюйма с плотностью 300 ppi и поддержкой 256 оттенков серого. Подсветка регулируется в 24 уровнях, включая теплый и холодный свет. Внутри — четырехъядерный процессор на 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, поддержка microSD до 1 ТБ. Работает на Android 11.
BIGME B751C 7 оснащен 7-дюймовым цветным экраном с разным разрешением в цветном и черно-белом режимах. Устройство поддерживает Android 11, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ памяти с расширением до 1 ТБ. Есть подсветка с 36 уровнями регулировки, поддержка стилуса для рукописных заметок, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, динамик и микрофон. Аккумулятор на 2300 мАч.
KOBO Forma 8 выделяется 8-дюймовым экраном, адаптивной подсветкой и защитой от воды по стандарту IPX8. Устройство имеет 8 ГБ встроенной памяти и эргономичную ручку с кнопками перелистывания.
Likebook Meebook M6C получил 6-дюймовый экран с разрешением 1072×1448 пикселей и плотностью 300 ppi в черно-белом режиме. Работает на Android 11, имеет 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт microSD. Аккумулятор на 2200 мАч.
BIGME Hibreak Pro отличается 6,13-дюймовым экраном E Ink и системой Android 14. Устройство оснащено восьмиядерным процессором 2,6 ГГц, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Поддерживает 4G/5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, сканер отпечатков и быструю зарядку 18 Вт.
Likebook Meebook M8 имеет 7,8-дюймовый экран с разрешением 1404×1872 пикселей. Работает на Android 14, оснащен 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 1 ТБ. Поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и аккумулятор на 3200 мАч.
KOBO Aura One — ридер с экраном 7,8 дюйма и плотностью 300 ppi. Устройство снабжено подсветкой ComfortLight PRO, защитой от воды IPX8 и памятью на 8 ГБ.
Kindle Paperwhite 6th оснащен 6-дюймовым экран и плотностью 300 ppi поддерживает разные форматы книг, имеет 2 ГБ памяти и аккумулятор, рассчитанный до восьми недель работы.