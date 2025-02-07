Обзорщик призвал производителей размещать порты USB-С на обеих сторонах ноутбуков

По его словам, в то время как телефоны, планшеты и наушники обычно требуют только один порт USB-C, ноутбукам требуется несколько портов, чтобы быть более функциональными, особенно в поездках. «Гибкая зарядка через оба бока ноутбука является важной особенностью, учитывая, что ноутбуки являются более громоздкими мобильными устройствами по сравнению с телефонами и планшетами», — отметил автор.

Крайдер также посетовал, что ноутбуки, даже премиальные, не имеют портов USB-C на обеих сторонах, что создаёт неудобство для пользователей. И если столкнуться с тем, когда устройство можно разместить, например, к стене только стороной размещения USB-С, его наличие в этот момент теряет всякий смысл.

«Размещение портов USB-C на обеих сторонах ноутбука является важным улучшением, которое повысит удобство использования для пользователей», — подытожил эксперт.