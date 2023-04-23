Обзорщик установил полноценную Windows на планшет iPad и поделился впечатлениями

По словам журналиста, он использовал виртуализацию для установки Windows поверх iPadOS, т.к. прямая установка невозможна. Ранее для этого требовался доступ к гипервизору, но Apple закрыла этот путь в последних версиях iPadOS.

Однако, благодаря приложению UTM и JIT-компиляции, энтузиаст смог запустить Windows на своём iPad. Несмотря на то, что это решение медленнее гипервизора, оно позволило запустить часть Windows-программ на iPad.

Стоит отметить, что в рамках эксперимента, наш коллега столкнулся с проблемами. Например, при попытке получить файл образа Windows 11 для ARM. Официального ISO-файла не существует, и автору пришлось обратиться к альтернативным источникам, таким как Tiny 11 на archive.org.