Обзорщик установил полноценную Windows на планшет iPad и поделился впечатлениями

Обзорщик установил полноценную Windows на планшет iPad и поделился впечатлениямиСтоило ли оно того?
Наш коллега из Android Authority решил провести эксперимент — он успешно запустил Windows 11 на iPad, однако столкнулся с рядом трудностей, которые сделали данное достижение малопрактичным для повседневного использования.
По словам журналиста, он использовал виртуализацию для установки Windows поверх iPadOS, т.к. прямая установка невозможна. Ранее для этого требовался доступ к гипервизору, но Apple закрыла этот путь в последних версиях iPadOS.
Однако, благодаря приложению UTM и JIT-компиляции, энтузиаст смог запустить Windows на своём iPad. Несмотря на то, что это решение медленнее гипервизора, оно позволило запустить часть Windows-программ на iPad.
Стоит отметить, что в рамках эксперимента, наш коллега столкнулся с проблемами. Например, при попытке получить файл образа Windows 11 для ARM. Официального ISO-файла не существует, и автору пришлось обратиться к альтернативным источникам, таким как Tiny 11 на archive.org.
Несмотря на то, что автору удалось запустить операционную систему Microsoft на своём Apple-планшете, производительность устройства оставляла желать лучшего. Все процессы на виртуализированной системе занимали значительно больше времени, чем на нативной версии Windows.
Таким образом, хотя экспериментатор смог доказать факт возможности запуска Windows на iPad, практическое применение всего этого оказалось ограниченным из-за низкой производительности и сложностей установки.
Вероятно, для пользователей, которым требуется Windows на мобильном устройстве, будет более целесообразно приобрести отдельный ноутбук или планшет с этой операционной системой.