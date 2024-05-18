Обзорщики сравнили устойчивость к деформациям iPad Pro M4 и M2

Планшеты проверяли на устойчивость к деформациям при горизонтальном и вертикальном изгибе. Модель iPad Pro M4 после жёсткой нагрузки не пострадала, корпус полностью вернулся в исходное состояние. Зато iPad Pro M2 не смогла похвастать такой прочностью и гибкостью.

Блогеры показали, что при горизонтальном изгибе М2 также показал себя неплохо, однако вертикальное давление заметно повлияло на деформирование корпуса. Корпус этой модели тоже возвращался в исходное положение, и для постоянного изменения формы приходилось применять достаточную физическую силу — большую, чем нагрузки, с которыми iPad сталкивается в повседневности.

Но всё же надломить корпус у блогеров получилось, так же на защитном стекле проявились трещины.

Эксперты вынесли свой вердикт: каких-либо серьёзных проблем с моделями iPad Pro M4 и М2 произойти не должно. Но эти планшеты не стоит держать в переполненном рюкзаке во избежание чрезмерного давления и разрушения корпуса и дисплея.