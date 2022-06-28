Очень маленький, но очень толстый: представлен 7-дюймовый ARM-ноутбук с необычной клавиатурой

Она представила интересную новинку — MNT Pocket Reform. По своей сути, устройство очень сильно напоминает нетбук — особый класс маленьких ноутбуков, который был популярен в середине 2000-х.

В основу устройства лёг ARM-чип NXP i.MX8M Plus. Что интересно, любой желающий может заменить его на другой, рекомендуемый разработчиками устройства.

Покупателям доступно два варианта оперативной памяти на выбор: 4 либо 8 ГБ. Размер экрана MNT Pocket Reform всего 7 дюймов.