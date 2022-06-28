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Очень маленький, но очень толстый: представлен 7-дюймовый ARM-ноутбук с необычной клавиатурой

В котором ещё и процессор можно поменять
В последние несколько лет производители ноутбуков стараются выпускать как можно более тонкие ноутбуки, увеличивая при этом диагональ экрана устройств. Компания MNT же решила пойти совсем иным путём.
Очень маленький, но очень толстый: представлен 7-дюймовый ARM-ноутбук с необычной клавиатурой

Она представила интересную новинку — MNT Pocket Reform. По своей сути, устройство очень сильно напоминает нетбук — особый класс маленьких ноутбуков, который был популярен в середине 2000-х.

В основу устройства лёг ARM-чип NXP i.MX8M Plus. Что интересно, любой желающий может заменить его на другой, рекомендуемый разработчиками устройства.

Покупателям доступно два варианта оперативной памяти на выбор: 4 либо 8 ГБ. Размер экрана MNT Pocket Reform всего 7 дюймов.

Очень маленький, но очень толстый: представлен 7-дюймовый ARM-ноутбук с необычной клавиатурой

Интересной особенностью девайса является его клавиатура. Она ортолинейная, что означает, что клавиши расположены строго друг под другом, а не сдвинуты по диагонали.

Из прочего можно отметить аккумулятор на 8000 мАч, адаптеры Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, пару портов USB-C, Industrial Ethernet и micro-HDMI.

Ноутбук поддерживает Debian GNU/Linux, Arch, Ubuntu, Void, Plan 9, Genode и OpenBSD.

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