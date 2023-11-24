Очень похоже на MacBook: в сеть утекли фото нового ноутбука Samsung Galaxy Book 4

Очень похоже на MacBook: в сеть утекли фото нового ноутбука Samsung Galaxy Book 4Но есть в нем и то, чего у ноутбука Apple нет
Инсайдеры раскрыли изображения и характеристики нового ноутбука Samsung Galaxy Book 4.
По информации, предоставленной Windows Report, новинка сохраняет элегантный и легкий дизайн своих предшественников, но внутри скрывает значительные улучшения.
Серия Galaxy Book 4 обещает порадовать пользователей AMOLED-дисплеями, которые обеспечивают превосходное качество изображения и контрастность. Все модели, кроме базовой, будут оснащены этими экранами.
Кроме того, в линейке представлены различные варианты процессоров Intel Core, начиная от Core i5 в базовых моделях и заканчивая Core i9 в флагманской модели Galaxy Book 4 Ultra.
В плане графики Samsung также не осталась в стороне: базовые модели будут работать на Intel Graphics, модели Pro и Pro 360 получат Intel Arc Graphics, а в Galaxy Book 4 Ultra, возможно, будет установлен мощный графический процессор NVIDIA RTX 4070.
Слухи также указывают на то, что модели Galaxy Book 4 360 и 360 Pro могут поставляться со стилусом, что делает их еще более универсальными для рисования и письма от руки.
Однако, пока нет точной информации о продолжительности работы аккумулятора, конфигурациях оперативной памяти и цене.