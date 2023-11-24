Очень похоже на MacBook: в сеть утекли фото нового ноутбука Samsung Galaxy Book 4

В плане графики Samsung также не осталась в стороне: базовые модели будут работать на Intel Graphics, модели Pro и Pro 360 получат Intel Arc Graphics, а в Galaxy Book 4 Ultra, возможно, будет установлен мощный графический процессор NVIDIA RTX 4070.

Слухи также указывают на то, что модели Galaxy Book 4 360 и 360 Pro могут поставляться со стилусом, что делает их еще более универсальными для рисования и письма от руки.

Однако, пока нет точной информации о продолжительности работы аккумулятора, конфигурациях оперативной памяти и цене.