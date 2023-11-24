Ноутбуки и планшеты
04:30, 24 ноября 2023
1 мин.

Очень похоже на MacBook: в сеть утекли фото нового ноутбука Samsung Galaxy Book 4

Но есть в нем и то, чего у ноутбука Apple нет

Инсайдеры раскрыли изображения и характеристики нового ноутбука Samsung Galaxy Book 4.

По информации, предоставленной Windows Report, новинка сохраняет элегантный и легкий дизайн своих предшественников, но внутри скрывает значительные улучшения.

Серия Galaxy Book 4 обещает порадовать пользователей AMOLED-дисплеями, которые обеспечивают превосходное качество изображения и контрастность. Все модели, кроме базовой, будут оснащены этими экранами.

Кроме того, в линейке представлены различные варианты процессоров Intel Core, начиная от Core i5 в базовых моделях и заканчивая Core i9 в флагманской модели Galaxy Book 4 Ultra.

Очень похоже на MacBook: в сеть утекли фото нового ноутбука Samsung Galaxy Book 4
© Gizmochina

В плане графики Samsung также не осталась в стороне: базовые модели будут работать на Intel Graphics, модели Pro и Pro 360 получат Intel Arc Graphics, а в Galaxy Book 4 Ultra, возможно, будет установлен мощный графический процессор NVIDIA RTX 4070.

Слухи также указывают на то, что модели Galaxy Book 4 360 и 360 Pro могут поставляться со стилусом, что делает их еще более универсальными для рисования и письма от руки.

Однако, пока нет точной информации о продолжительности работы аккумулятора, конфигурациях оперативной памяти и цене.

Источник:Gizmochina
Теги:
#ноутбук
,
#Samsung
Новости партнеров
Новости партнеров