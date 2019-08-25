Одновременно со смартфоном Redmi Note 8 дебютирует мощный ноутбук

Компания Xiaomi опубликовала в китайской социальной сети Weibo тизер, посвящённый скорому мероприятию бренда Redmi. Как оказалось, на презентации будут представлены не только смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, но и новая версия ноутбука RedmiBook.
Новый RedmiBook 14 обзаведётся новейшим процессором Intel Core i7 десятого поколения. Ранее первый ноутбук Redmi предлагался в версиях с Intel Core i3, i5 и i7 восьмого поколения. Также ожидаются новые цветовые варианты ноутбука.
Помимо смартфонов и ноутбуков, ожидается анонс первого умного телевизора Redmi TV с экраном диагональю 70 дюймов.
Презентация Redmi назначена на 29 августа 2019 года.