Одновременно со смартфоном Redmi Note 8 дебютирует мощный ноутбук

Компания Xiaomi опубликовала в китайской социальной сети Weibo тизер, посвящённый скорому мероприятию бренда Redmi. Как оказалось, на презентации будут представлены не только смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, но и новая версия ноутбука RedmiBook.