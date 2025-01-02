Официально: новый Lenovo ThinkBook получит процессор Intel Core 7-250H

Этот чип с 6 производительными ядрами (P-cores) и 8 энергоэффективными ядрами (E-cores) поддерживает 20 потоков и достигает частот до 5.4 ГГц, обеспечивая высокую производительность для многозадачности и ресурсоёмких задач.

Устройство поддерживает оперативную память DDR5-5600 и интерфейсы PCIe 5.0 для GPU и PCIe 4.0 для SSD, что позволяет использовать новейшие технологии. Благодаря настройкам Lenovo, процессор сможет работать с энергопотреблением до 55 Вт для более интенсивных задач.

Дизайн устройства сохраняет фирменный стиль ThinkBook — утончённый и надёжный. В числе портов будут USB-4, USB-C, USB-A и 3,5-мм аудиоразъём. Дата выхода пока не объявлена, но ожидается, что ноутбук поступит в продажу в ближайшее время.

ThinkBook 14+ 2025 станет достойным выбором для профессионалов, совмещая мощность и портативность.