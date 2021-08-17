Офлайн-магазины раскрыли характеристики первого ноутбука Realme

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 18:08
Офлайн-магазины раскрыли характеристики первого ноутбука RealmeСложно назвать это чем-то неожиданным
Уже завтра, 18 августа, должна состояться премьера первого ноутбука Realme — Realme Book. Но вот, накануне анонса, в сети появились характеристики долгожданной новинки. При этом их источником стали не «какие-то инсайдеры», а вполне официальный офлайн-магазины.
Всё дело в том, что китайские розничные сети начали выставлять рекламные баннеры Realme Book. А на них, в свою очередь, перечисляют все основные характеристики ноутбука, пишет GizChina. Например, благодаря магазинам стало известно, что девайс получит два цветовых варианта: серебристый и синий.
Подтвердились и другие «утечки»: аппарат оснастят 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2K WQHD, а в качестве его «основы» выступит процессор Intel Core i5-1135G7 11-го поколения. Оперативной памяти в устройстве будет 16 ГБ, а постоянной — 512 ГБ.
Цена ноутбука — 4699 юаней (около 53 тыс рублей).
Напомним, что вместе с Realme Book китайский IT-гигант может представить и другие новинки.