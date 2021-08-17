Офлайн-магазины раскрыли характеристики первого ноутбука Realme

Подтвердились и другие «утечки»: аппарат оснастят 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2K WQHD, а в качестве его «основы» выступит процессор Intel Core i5-1135G7 11-го поколения. Оперативной памяти в устройстве будет 16 ГБ, а постоянной — 512 ГБ.

Цена ноутбука — 4699 юаней (около 53 тыс рублей).

Напомним, что вместе с Realme Book китайский IT-гигант может представить и другие новинки.