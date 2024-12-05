Оказывается, выходила газета только для iPad. Издание закрылось

Идея этого издания была связана с первым iPad, выпущенным в 2010 году, который значительно увеличил размер экрана по сравнению с iPhone. Как сообщает портал Cult of Mac, новый формат дисплея означал не только больший экран для мобильных игр, но казался «идеальной цифровой заменой умирающим печатным СМИ — особенно с учётом успешной бизнес-модели App Store от Apple». Первый номер The Dayli вышел на iPad в феврале 2011 года.

Издатели The Daily полностью погрузились в эту идею. Цифровая газета была доступна только на iPad, позже была добавлена поддержка только планшета Galaxy Tab.

Владелец News Corporation Руперт Мердок выделил The Daily еженедельный бюджет в размере $500 000. Подписка стоила 99 центов в неделю, при этом холдинг получал 70 центов и любой доход от рекламы, который могла получить компания.

Однако идея информационного издания по подписке себя не оправдала на фоне доступности практически любого контента в Интернете. The Daily попросту не смогла предложить контент, достаточно отличающийся от бесплатных изданий.

У издания также возникли проблемы с распространением историй, поскольку они появлялись только в приложении. Кроме того, некоторые выпуски цифровой газеты увеличивались в размере до 1 ГБ. Многим пользователям требовалось 10 или 15 минут, чтобы загрузить издание на свой iPad.

Проблемы у издания начались в 2012 году, тогда были сокращены 30% сотрудников. Но в итоге проблемы только нарастили, что в конечном итоге привело к нынешнему закрытию газеты.