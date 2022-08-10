OLED-дисплей и процессор от AMD: Acer выпустила самый лёгкий 16-дюймовый ноутбук

Судя по официальным изображениям, одной из ключевых особенностей ноутбука стал вес — он составляет всего 1,1 кг. Для 16-дюймовой модели это рекордное значение. Например, прежний лидер по весу в сегменте — LG Gram 16 — весит аж 1,19 кг.

Из прочего стоит отметить, что в основу мобильного компьютера лёг процессор AMD Ryzen 5 6600U, оперативной памяти в нём 16 ГБ, а постоянной — 512 ГБ.

Дисплей ноутбука выполнен по технологии OLED, имеет разрешение 4K и частоту обновления 90 Гц. Работает устройство под управлением Windows 11 прямо из коробки.

Цена 16-дюймового ноутбука Acer составляет всего 1345 долларов или 81 тыс рублей.