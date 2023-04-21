OLED-экран, Ryzen 7000 и GeForce RTX 4050: Acer представила тонкий игровой ноутбук Swift X 16

Устройство ориентировано на дизайнеров, креативных специалистов и геймеров. Новинка получила 16-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10. Есть поддержка 100% DCI-P3 и пиковая яркость в 500 нит.

Сообщается, что в основе Swift X 16 лежит процессор AMD Ryzen 9 7940H и видеокарта NVIDIA RTX 4050 с NVIDIA Studio Drivers. Данные драйвера позволяют в полной мере раскрыть творческий потенциал пользователей.