OLED-экран, Ryzen 7000 и GeForce RTX 4050: Acer представила тонкий игровой ноутбук Swift X 16

OLED-экран, Ryzen 7000 и GeForce RTX 4050: Acer представила тонкий игровой ноутбук Swift X 16Который также подойдёт дизайнерам и контентмейкерам
Acer представила новый игровой ноутбук — Swift X 16.
Устройство ориентировано на дизайнеров, креативных специалистов и геймеров. Новинка получила 16-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 16:10. Есть поддержка 100% DCI-P3 и пиковая яркость в 500 нит.
Сообщается, что в основе Swift X 16 лежит процессор AMD Ryzen 9 7940H и видеокарта NVIDIA RTX 4050 с NVIDIA Studio Drivers. Данные драйвера позволяют в полной мере раскрыть творческий потенциал пользователей.
Ноутбук имеет улучшенную систему охлаждения TwinAir, больший аккумулятор и все необходимые порты.
Встроенная камера может снимать в разрешении FullHD и использует технологии Acer Temporal Noise Reduction, дополняемые искусственным интеллектом.
Вес ноутбука составляет всего 1,9 кг. При этом толщина его корпуса — 17,9 мм. Устройство будет доступно в США в июле с начальной ценой 1249,99 долларов, в Европе – в июне с ценой от 1566 евро, а в Китае – с мая за 7999 юаней.