OnePlus анонсировала флагманский планшет Pad 2 с вибрирующим стилусом

Планшет выделяется не только мощным «железом», но и уникальным стилусом Stylo 2, который вибрирует при письме, имитируя ощущение письма на бумаге.

Стилус также обрамлен покрытием, напоминающим кожу, и поддерживает 16 000 уровней чувствительности.

Дисплей OnePlus Pad 2 имеет разрешение 3000 × 2120 пикселей и яркость 900 кд/м2, поддерживает Dolby Vision HDR и адаптивную частоту обновления от 30 до 144 Гц для экономии энергии.