OnePlus добавила в свой планшет «пространственное аудио» при помощи обновления ПО

OnePlus добавила в свой планшет «пространственное аудио» при помощи обновления ПОИ ряд других более мелких улучшений
Планшет OnePlus Pad, представленный несколько месяцев назад, выделяется внутри своего сегмента впечатляющим железом.
Однако, как было отмечено во многих обзорах, программное обеспечение девайса не полностью соответствовало ожиданиям от бренда OnePlus. Тем не менее, компания регулярно выпускает обновления для улучшения пользовательского опыта.
Согласно официальному сообщению в сообществе OnePlus, обновление OxygenOS 13.1.0.602 для планшета OnePlus Pad включает в себя последний патч безопасности Android, улучшения для приложения «Заметки» и «Умной боковой панели».
Кроме того, апдейт добавляет поддержку «пространственного аудио», что улучшает аудиоопыт при использовании наушников.
По словам представителей бренда, первоначальное развёртывание обновления завершено и большинство пользователей уже получили его.