OnePlus и Oppo объединились для создания мини-планшета с флагманским чипом Snapdragon 8 Elite 2

Ожидается, что новинка получит 8,8-дюймовый экран и станет компактной альтернативой крупным флагманским планшетам. В основе устройства окажется процессор Snapdragon 8 Elite 2, который Qualcomm представит в сентябре 2025 года.

Сам планшет, по слухам, выйдет в I половине 2026 года вместе со смартфоном OnePlus 15T. Инсайдер также отмечает, что Oppo выпустит аналогичную версию устройства под своим брендом.

Это не удивительно, учитывая, что компании уже не раз выпускали практически идентичные планшеты с разными логотипами. Конкретных характеристик устройства пока нет, однако известно, что обе версии будут позиционироваться как флагманские решения в компактном форм-факторе.