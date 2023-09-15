OnePlus начала намекать на скорый анонс недорогого планшета OnePlus Pad Go

Теперь же бренд начал раскручивать свою новую, более доступную модель под названием OnePlus Pad Go. Сообщается, что новинка будет ориентирована на развлечения и длительную работу от аккумулятора, что весьма логично для бюджетного устройства.

Пока что официальной информации о характеристиках устройства нет, однако уже сейчас можно утверждать, что планшет будет ориентирован на индийский рынок. Это подтверждается тем, что тизер был опубликован только местным аккаунтом OnePlus.

Стоит также отметить, что дизайн нового планшета будет схож с уже существующей моделью OnePlus Pad, но возможно с некоторыми изменениями в пропорциях. Компания обещает, что устройство появится на рынке «в ближайшее время», однако конкретных дат пока нет.

Таким образом, OnePlus продолжает расширять свою линейку устройств, делая ставку на бюджетный сегмент. Остается лишь ждать официального анонса и надеяться, что новинка не разочарует поклонников бренда.