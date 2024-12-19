OnePlus Pad 2 назвали лучшим Android-планшетом на конец 2024 года

Устройство оснащено 12.1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 144 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 3 и батареей, работающей до 15 часов. Несмотря на среднюю камеру, планшет впечатляет производительностью и качественным звуком.

Однако конкуренция была сильной. Amazon Fire HD 8 (2022) стал лучшим бюджетным вариантом. При цене около $100 планшет предлагает яркий 8-дюймовый экран и хорошую автономность, но ограничен экосистемой Amazon и не подходит для сложных задач.

Среди премиум-устройств выделяется Samsung Galaxy Tab S9, сочетающий AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, производительный Snapdragon 8 Gen 2 и удобный стилус в комплекте.

Для тех, кто ищет планшет с функцией ноутбука, Samsung предлагает Galaxy Tab S10 Ultra с огромным 14.6-дюймовым экраном, но его цена и размеры подходят не всем.

Замыкает список Google Pixel Tablet — уникальный планшет, превращающийся в смарт-хаб благодаря встроенной док-станции с колонкой. Он ориентирован на умный дом, но уступает конкурентам в производительности.