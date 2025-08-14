OneXplayer представила игровой планшет Super X с Ryzen AI MAX+ 395 и 14″ OLED-дисплеем

Опубликовано 14 августа 2025, 07:301 мин.
OneXplayer представила игровой планшет Super X с Ryzen AI MAX+ 395 и 14″ OLED-дисплеемСудя по всему, это премиальный релиз
Компания OneXplayer представила игровой планшет Super X, оснащенный процессором Ryzen AI MAX+ 395 с 16 ядрами Zen5 и графикой Radeon 8060S на архитектуре RDNA3.5 с 40 вычислительными блоками.
APU работает с TDP до 120 Вт, а корпус планшета выполнен из фрезерованного алюминия толщиной 12,5 мм. Клавиатура в комплект не входит и предлагается отдельно.
Устройство оснащено 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, сенсорным управлением, поддержкой переменной частоты обновления и встроенной подставкой. Планшет будет доступен с объемом оперативной памяти LPDDR5X до 128 ГБ и аккумулятором на 83,5 Вт·ч.
Основные особенности: премиальный дизайн с регулировкой угла наклона подставки (до 173°), высокая производительность для игр и контента, а также портативность, ориентированная на геймеров и создателей.
Цена и дата выхода пока не объявлены, но устройства OneXplayer обычно относятся к премиальному сегменту.