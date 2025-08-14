OneXplayer представила игровой планшет Super X с Ryzen AI MAX+ 395 и 14″ OLED-дисплеем

APU работает с TDP до 120 Вт, а корпус планшета выполнен из фрезерованного алюминия толщиной 12,5 мм. Клавиатура в комплект не входит и предлагается отдельно.

Устройство оснащено 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K, сенсорным управлением, поддержкой переменной частоты обновления и встроенной подставкой. Планшет будет доступен с объемом оперативной памяти LPDDR5X до 128 ГБ и аккумулятором на 83,5 Вт·ч.