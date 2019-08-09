Опубликован новый рейтинг производителей ноутбуков

Так, отчет TrendForce показывает, что Apple выросла на 19,8% за последний год, что является самым высоким ростом среди шести ведущих производителей ноутбуков в мире. Генеральный директор Apple Тим Кук сделал следующее заявление на этот счет: ”Помимо всего прочего мы оказались очень довольны двукратным ростом выручки от Mac, чему поспособствовали высокие показатели продаж MacBook Air и MacBook Pro”.
Acer показал резкое увеличение продаж на 38,6% в прошедшем квартале, что позволило компании остаться выше Apple в общем рейтинге. Полный же список производителей ноутбуков и места, на которых они расположились в рейтинге, вы можете увидеть на изображении выше.