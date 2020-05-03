Опубликован рейтинг крупнейших производителей планшетов

Что интересно, несмотря на кризис и проблемы с поставками из Китая, лидером на рынке планшетов все еще остается компания Apple. При этом, и это не менее важно, американскому техногиганту удалось максимально приблизиться к отметке в 30% от всего рынка впервые за последние 7 лет — именно в 2013 году компания достигла схожих успехов. На втором месте, “подмяв” 14,6% рынка, оказалась компания Samsung. Третье место так и осталось за китайской Huawei (у компании 9,4% рынка), но в этот раз ей с большим трудом удалось удержать позицию, особенно в связи с провалом на внутреннем рынке из-за коронавируса.