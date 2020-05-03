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Опубликован рейтинг крупнейших производителей планшетов

Угадайте, кто расположился на первом месте?
Аналитическое агентство Strategy Analytics провело свежее исследование, результаты которого не только показали, что мировой рынок планшетных компьютеров сократился на 12%, но и помогли составить самый актуальный рейтинг крупнейших производителей планшетов.

Что интересно, несмотря на кризис и проблемы с поставками из Китая, лидером на рынке планшетов все еще остается компания Apple. При этом, и это не менее важно, американскому техногиганту удалось максимально приблизиться к отметке в 30% от всего рынка впервые за последние 7 лет — именно в 2013 году компания достигла схожих успехов. На втором месте, “подмяв” 14,6% рынка, оказалась компания Samsung. Третье место так и осталось за китайской Huawei (у компании 9,4% рынка), но в этот раз ей с большим трудом удалось удержать позицию, особенно в связи с провалом на внутреннем рынке из-за коронавируса.

Напомним, что чуть ранее представители Apple рассказали, что компания во втором квартале надеется на стабильный спрос не только на собственные компьютеры Mac, но также и на планшеты линейки iPad.

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