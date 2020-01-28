Опубликован рейтинг самых популярных ноутбуков у россиян

Так, лидером данного рейтинга стала модель Apple MacBook Air 13, вышедшая в 2017 году. На втором месте оказался все тот же ноутбук Apple MacBook Air 13, но произведенный два года назад. Закрывает тройку лидеров игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX505.

Что касается четвертого места, то здесь вновь оказался ноутбук американской компании Apple, а именно Apple MacBook Pro 13 (2017). В данном рейтинге нашлось место и двум ноутбукам китайского гиганта Xiaomi, а именно Xiaomi Mi Notebook Air 13,3 и Xiaomi Mi Notebook Pro 15,6. В десятку также вошли Apple MacBook Pro 13 (2018), Apple MacBook Pro 15 (2018) и Apple MacBook Air 13 (2019).