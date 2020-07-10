Опубликован рейтинг самых популярных производителей ноутбуков в мире в 2020 году

По данным специалистов, резкая просадка поставок ноутбуков, в связи с пандемией коронавируса, в первом квартале года сменилась уверенным ростом показателей во втором квартале (в период с апреля по июнь). Эксперты также отметили и тот факт, что в момент всеобщего карантина продажи ноутбуков выросли в связи с массовым переходом людей на удаленную работу — даже те, кто до этого находился в офисе, в связи с эпидемиологической ситуацией были вынуждены перейти на “домашнюю работу”.