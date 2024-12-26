Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 26 декабря 2024, 07:08
1 мин.

Опубликован топ-3 игровых ноутбуков на конец 2024 года по версии PC Gamer

Ожидаемо, две из трех моделей от Asus
PC Gamer представил тройку лучших игровых ноутбуков 2024 года, выделив модели, которые стали эталоном производительности и универсальности.
Опубликован топ-3 игровых ноутбуков на конец 2024 года по версии PC Gamer
© PC Gamer

Несмотря на отсутствие новых мобильных GPU в этом году, производители использовали процессоры нового поколения, такие как Intel Lunar Lake и AMD Strix Point, чтобы предложить усовершенствованные и компактные устройства.

Лидером списка стал Asus ROG Zephyrus G16. Эта модель сочетает в себе премиальный дизайн с алюминиевым корпусом, высококачественную звуковую систему и производительный тандем Ryzen AI 9 HX 370 и RTX 4070.

Zephyrus G16 подходит не только для игр, но и для работы, что делает его универсальным выбором.

Более бюджетным вариантом стал Gigabyte G6X. Этот ноутбук с RTX 40-й серии, 16-дюймовым экраном 165 Гц и возможностью апгрейда оперативной памяти и SSD предлагает отличную производительность без переплаты.

Третий в списке — Asus TUF A14. Модель с процессором Ryzen AI 9 HX 370 и металлическим корпусом предлагает мощность, подходящую как для игр, так и для повседневной работы, оставаясь чуть более доступной альтернативой Zephyrus.

Источник:PC Gamer
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ноутбук
,
#игры