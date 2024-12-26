Опубликован топ-3 игровых ноутбуков на конец 2024 года по версии PC Gamer

Несмотря на отсутствие новых мобильных GPU в этом году, производители использовали процессоры нового поколения, такие как Intel Lunar Lake и AMD Strix Point, чтобы предложить усовершенствованные и компактные устройства.

Лидером списка стал Asus ROG Zephyrus G16. Эта модель сочетает в себе премиальный дизайн с алюминиевым корпусом, высококачественную звуковую систему и производительный тандем Ryzen AI 9 HX 370 и RTX 4070.

Zephyrus G16 подходит не только для игр, но и для работы, что делает его универсальным выбором.

Более бюджетным вариантом стал Gigabyte G6X. Этот ноутбук с RTX 40-й серии, 16-дюймовым экраном 165 Гц и возможностью апгрейда оперативной памяти и SSD предлагает отличную производительность без переплаты.

Третий в списке — Asus TUF A14. Модель с процессором Ryzen AI 9 HX 370 и металлическим корпусом предлагает мощность, подходящую как для игр, так и для повседневной работы, оставаясь чуть более доступной альтернативой Zephyrus.