Опубликован топ Windows-ноутбуков на конец июля 2024 года

Первое место занял Acer Swift Go 14 Intel EVO, отличающийся тонким дизайном и мощным процессором Intel Core Ultra 7 155H. Он оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD, а также OLED-экраном с разрешением 2880 × 1800 и частотой 90 Гц.

На втором месте — игровой ноутбук Asus TUF Gaming A15 с процессором AMD Ryzen 7 7735HS и видеокартой NVIDIA RTX 4060. Экран на 15.6 дюймов с частотой 144 Гц, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD обеспечивают отличную производительность.

Lenovo ThinkPad E14 занял третье место благодаря процессору Intel Core i7-1355U и 16 ГБ оперативной памяти. Клавиатура ThinkPad делает его удобным для работы с текстом.

Четвертое место у HP Envy x360, трансформера «2-в-1» с сенсорным экраном, который можно использовать как планшет.

Dell Inspiron 16 на пятом месте — это трансформер с 16-дюймовым экраном, процессором Intel Core Ultra 7 155H и 16 ГБ оперативной памяти.

Шестое место досталось Samsung Galaxy Book 4 с процессором Intel Core 7 150U, 16 ГБ оперативной памяти и поддержкой Dolby Atmos.

Седьмое место у Microsoft Surface (2024) с 20 часами автономной работы и процессором Qualcomm Snapdragon X Plus.