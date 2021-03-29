Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 12:01
Опубликовано фото невышедшего iPad с двумя разъёмами
Выглядит как минимум странновато
В сети появилась интересная фотография, демонстрирующая, как мог бы выглядеть самый первый iPad. Речь идёт о снимке, на котором изображён так и не вышедший прототип последнего продукта Стива Джобса.
На фотографии можно заметить наличие сразу двух портов вместо одного. Как пишет MyDrivers, они были необходимо для того, чтобы реализовать тем самым совершенно иной подход для создания док-станций для планшета. Сам дополнительный разъём можно заметить на левой части нижней грани iPad.
Коллекционирующий прототипы устройств Apple Джулио Зомпетти заявил, что компания отказалась от такого варианта ещё на втором этапе тестирования — так называемого, «дизайнерского этапа».
Напомним, что оригинальный iPad был представлен Стивом Джобсом в 2010 году. Это был последний новый продукт, который показал основатель Apple.