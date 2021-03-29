Опубликовано фото невышедшего iPad с двумя разъёмами

На фотографии можно заметить наличие сразу двух портов вместо одного. Как пишет MyDrivers, они были необходимо для того, чтобы реализовать тем самым совершенно иной подход для создания док-станций для планшета. Сам дополнительный разъём можно заметить на левой части нижней грани iPad.