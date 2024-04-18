Опубликовано фото первого ноутбука с Windows 11 и новейшим ARM-процессором Snapdragon X Elite

Опубликовано 18 апреля 2024, 07:35
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Опубликовано фото первого ноутбука с Windows 11 и новейшим ARM-процессором Snapdragon X EliteВыглядит симпатично
Инсайдер WalkingCat опубликовал рендеры нового ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 14(.5) 2024 Snapdragon Edition.
Изображения демонстрируют Windows 11 с запущенным цифровым помощником Copilot AI, а также новую кнопку Copilot на клавиатуре. Из названия ноутбука можно предположить, что он оснащен 14.5-дюймовым дисплеем.
Другие характеристики устройства пока не разглашены.
Напомним, что Qualcomm представила процессор Snapdragon X Elite на закрытой презентации в Лондоне, заявив, что он будет использоваться в ноутбуках с Windows от ведущих производителей.
При этом первые тесты показали, что свежий чип компании опережает ARM-процессор Apple M3. Ожидается, что первые ноутбуки на базе Snapdragon X Elite поступят в продажу в 2024 году.