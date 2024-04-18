Опубликовано фото первого ноутбука с Windows 11 и новейшим ARM-процессором Snapdragon X Elite

Изображения демонстрируют Windows 11 с запущенным цифровым помощником Copilot AI, а также новую кнопку Copilot на клавиатуре. Из названия ноутбука можно предположить, что он оснащен 14.5-дюймовым дисплеем.

Другие характеристики устройства пока не разглашены.