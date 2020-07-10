Ноутбуки и планшеты
Сегодня 07:36
Опубликовано изображение нового недорогого ноутбука Honor для игр на базе процессора AMD
Радует, что производители все чаще стали выпускать девайсы на базе чипов AMD, удешевляя тем самым стоимость устройств
Уже совсем скоро Honor должна представить свой новый недорогой ноутбук для игр на базе процессора AMD. И вот, накануне анонса, в популярной китайской социальной сети Weibo было опубликовано изображение грядущего Honor MagicBook AMD Ryzen Edition.
Так, судя по всему, устройство получит фирменное строение, благодаря которому в открытом состоянии оно как бы немного приподнимается. Таким образом, чисто визуально, ноутбук кажется еще более безрамочным, чем он есть на самом деле.
Что до “внутренностей” Honor MagicBook AMD Ryzen Edition, то, судя по слухам, работать девайс будет на базе процессора AMD Ryzen 4000, оснащаться 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4, а также твердотельным накопителем NVMe. На левой части корпуса расположатся разъемы USB-C, USB-A, а также HDMI (это видно на изображении выше). Анонс ноутбука должен состояться уже 16 июля 2020 года.